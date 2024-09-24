Решения судов, защищающие права граждан, не могут считаться преступными или вредящими государству – председатель Совета судей отреагировал на заявление Сергея Марченко

Как отметил председатель Совета судей Богдан Монич, большинство решений судов, на которые ссылается министр финансов, обусловлены тем, что правительство пытается ограничивать социальные гарантии гражданам вопреки Конституции и законам Украины.

Источник фото: rsu.gov.ua

Судебная власть принимает решение на основе законов, а не бюджетных или политических интересов. Об этом отметил председатель Совета судей Украины Богдан Монич в ответ на заявление министра финансов Сергея Марченко о «разбалансировании» бюджета из-за решений судов в пользу граждан.

Как писала «Судебно-юридическая газета», во время часа вопросов Кабмину 20 сентября, отвечая на вопросы председателя Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галины Третьяковой о том, как быть с задолженностью Пенсионного фонда по решениям национальных и международных судов в 140 миллиардов грн, Сергей Марченко отметил, что «следовало бы провести отдельное обсуждение, почему у нас такие решения возникают, почему суды Украины принимают решения, которые фактически вредят интересам государства Украина, разбалансируя бюджет и создавая предпосылки, когда мы не сможем профинансировать базовые нужды».

«140 миллиардов гривен – это достаточно непомерная цена в мирных условиях. Я считаю, это потенциальным преступлением в условиях военного времени пытаться решать вопросы с такими выплатами и искать эти средства» - указал министр.

Председатель Совета судей Украины Богдан Монич отметил, что вынужден категорически заявить – слова министра финансов Сергея Марченко о том, что решения судов «вредят интересам государства» и «разбалансируют бюджет», недопустимы и подрывают сами основы правового государства. «Такие высказывания ставят под вопрос конституционный принцип независимости судебной власти, гарантированный Конституцией Украины» - отметил он.

«Судебная власть принимает решение на основе законов, а не бюджетных или политических интересов. Задолженность по судебным решениям является следствием невыполнения государством своих обязательств перед гражданами. Решения судов, защищающие права граждан, не могут считаться преступными или вредящими государству. Напротив, невыполнение таких решений является прямым нарушением прав человека и вредит государству как институту.

Также необходимо подчеркнуть, что большинство решений судов, на которые ссылается министр, обусловлены тем, что правительство пытается ограничивать социальные гарантии гражданам вопреки Конституции и законам Украины. Это часто происходит из-за принятия закона о государственном бюджете, а не путем внесения изменений в профильные законы. Кроме того, довольно часто ограничение прав граждан осуществляется через подзаконные нормативно-правовые акты, что является прямым нарушением принципа верховенства права.

Что касается «комплексных реформ», о которых упоминает министр, следует отметить, что многие из них затягиваются на годы, в то время как люди вынуждены бороться за свои права в судах. Это не свидетельствует о несовершенстве судебной системы, а скорее о проблемах в реализации социальной политики правительства» - подчеркнул Богдан Монич.

Он также напомнил, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) использует трехсложный тест для оценки ограничений прав по Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Для того чтобы ограничение было законным, оно должно:

быть предусмотренным законом; иметь легитимную цель; быть нужным в демократическом обществе.

«Во многих случаях решения национальных судов в пользу граждан отражают именно несоответствие действий государства этим критериям. Государство обязано действовать в рамках закона, а суды обеспечивают исполнение этой обязанности» - подытожил председатель ССУ.

Автор: Наталя Мамченко

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