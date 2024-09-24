Судья Верховного Суда Александр Прокопенко уволился в отставку

Высший совет правосудия 24 сентября 2024 года удовлетворил заявление судьи Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Александра Прокопенко об увольнении в отставку.
Отметим, что карьеру судьи Александр Прокопенко начал еще в 1991 году, когда вступил в должность стажера народного судьи.
В 1992 году Александр Прокопенко был временно назначен исполняющим обязанности судьи Ковпаковского районного народного суда города Сумы.
В 1993 году Александр Прокопенко избран судьей Ковпаковского районного суда города Сумы.
В 1998-2009 годах Александр Прокопенко осуществлял правосудие в должности судьи Сумского областного суда и Апелляционного суда Сумской области.
С 2009 по 2017 год – судья Верховного Суда Украины.
С 2017 года, после соответствующего конкурсного отбора, Александр Прокопенко осуществлял правосудие в должности судьи Кассационного административного суда в составе Верховного Суда.
В 2017 и 2020 годах Александр Прокопенко дважды избирался в состав Большой Палаты Верховного Суда.
Автор: Вячеслав Хрипун
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