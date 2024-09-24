Суддя Верховного Суду Олександр Прокопенко звільнився у відставку

Олександр Прокопенко здійснював правосуддя як у Верховному Суді України, так і у Верховному Суді.

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Вища рада правосуддя 24 вересня 2024 року задовольнила заяву судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Олександра Прокопенка про звільнення у відставку.

Зазначимо, що кар’єру судді Олександр Прокопенко розпочав ще у 1991 році, коли зайняв посаду стажиста народного судді.

У 1992 році Олександр Прокопенко був тимчасово призначений виконуючим обов’язки судді Ковпаківського районного народного суду міста Суми.

У 1993 році Олександр Прокопенко обраний суддею Ковпаківського районного суду міста Суми.

У 1998 – 2009 роках Олександр Прокопенко здійснював правосуддя на посаді судді Сумського обласного суду та Апеляційного суду Сумської області.

З 2009 по 2017 роки – суддя Верховного Суду України.

З 2017 року, після відповідного конкурсного відбору, Олександр Прокопенко здійснював правосуддя на посаді судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду.

У 2017 та у 2020 роках Олександр Прокопенко двічі обирався до складу Великої Палати Верховного Суду.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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