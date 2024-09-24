Нідерланди виділять 209,5 млн євро на відновлення критичної інфраструктури України

Нідерланди оголосили про виділення 209,5 млн євро на відновлення критичної інфраструктури України. Про це заявив міністр закордонних справ країни Каспар Велдкамп у своїй соціальній мережі.
Цей пакет підтримки буде спрямований на відновлення критичної інфраструктури через Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), а також на надання гуманітарної допомоги. Крім того, Нідерланди внесуть 45 млн євро до Фонду підтримки енергетики України та профінансують постачання необхідного обладнання.
Велдкамп підкреслив, що українці готуються до однієї з найсуворіших зим, тому країні «потрібна енергія». «На сьогоднішній зустрічі з міністрами закордонних справ країн G7 і партнерами, включно з Андрієм Сибігою, я наголосив, що ми маємо об'єднати зусилля, щоб забезпечити це», — додав міністр.
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