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Нідерланди виділять 209,5 млн євро на відновлення критичної інфраструктури України

21:17, 24 вересня 2024
Нідерланди оголосили про фінансову підтримку Україні на відновлення енергетики та фінансуватимуть постачання необхідного обладнання.
Нідерланди виділять 209,5 млн євро на відновлення критичної інфраструктури України
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Нідерланди оголосили про виділення 209,5 млн євро на відновлення критичної інфраструктури України. Про це заявив міністр закордонних справ країни Каспар Велдкамп у своїй соціальній мережі.

Цей пакет підтримки буде спрямований на відновлення критичної інфраструктури через Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), а також на надання гуманітарної допомоги. Крім того, Нідерланди внесуть 45 млн євро до Фонду підтримки енергетики України та профінансують постачання необхідного обладнання.

Велдкамп підкреслив, що українці готуються до однієї з найсуворіших зим, тому країні «потрібна енергія». «На сьогоднішній зустрічі з міністрами закордонних справ країн G7 і партнерами, включно з Андрієм Сибігою, я наголосив, що ми маємо об'єднати зусилля, щоб забезпечити це», — додав міністр.

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