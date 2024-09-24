Міністр фінансів заявив, що затримок з бойовими виплатами для військовослужбовців не буде

У нас достатньо коштів, достатньо планових бюджетних призначень для здійснення всіх виплат, які необхідні військовослужбовцям – міністр фінансів Сергій Марченко.

Джерело фото: mof.gov.ua

Затримок з бойовими виплатами для військовослужбовців не прогнозується. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час години запитань до Уряду.

Так, на питання, чи всі військові отримають вчасно відповідні виплати, Сергій Марченко зазначив, що затримок не буде.

«Хочу нагадати трошки передісторію можливих ризиків, пов'язаних з будь-якими військовими виплатами. 18 липня уряд подав до Верховної Ради проект внесення змін до Державного бюджету на 2024 рік.

Я вдячний вам, що 18 вересня тільки зміни були підтримані, і ми можемо на сьогоднішній момент сказати, що у нас достатньо коштів, достатньо планових бюджетних призначень для здійснення всіх виплат, які необхідні військовослужбовцям.

З приводу можливих інсинуацій, чи будуть виплати, чи не будуть, я думаю, це питання має вирішувати профільне відомство, профільне міністерство. Призначення, вони мають бути знайдені, тому що є залишки, і кошти мають бути спрямовані на зазначені виплати з відповідною перекомпенсацією. Тобто я вважаю, що це питання є технічним на даний момент і його можна вирішити» - вказав Сергій Марченко.

Як відомо, парламент 18 вересня ухвалив в цілому закон про зміни до державного бюджету на 2024 рік, якими збільшив видатки для Сил оборони на майже 500 млрд грн (законопроект 11417). Видатки для сектору безпеки і оборони передбачені у розмірі 495,3 млрд гривень. Закон набрав чинності 21 вересня.

Також, як писала «Судово-юридична газета», Сергій Марченко на питання щодо строків виплати боргу у 140 млрд грн за позовами громадян проти Пенсійного фонду заявив, що «варто було б провести окреме обговорення, чому суди України приймають рішення, які фактично шкодять інтересам держави Україна, розбалансовуючи бюджет».

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.