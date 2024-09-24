Замість штампів у паспорті – сканування обличчя та відбитків пальців: ЄС змінює правила перетину кордону

З 10 листопада на кордонах ЄС запрацює нова система EES.

Європейський Союз запровадив нові правила в’їзду до країн Шенгенської зони. Тепер замість штампів у паспорті – сканування обличчя та відбитків пальців. Про це повідомив Уряд online.

Зазначається, що з 10 листопада на кордонах ЄС запрацює нова система EES. Вона автоматично фіксуватиме в’їзд і виїзд усіх іноземців до країн Шенгенської зони. Це стосується всіх негромадян ЄС, включно з українцями, незалежно від наявності візи чи безвізу.

Система одноразово зафіксує біометричні дані та зберігатиме їх 3 роки. Штампів у паспорт більше не буде, реєстрація проходитиме автоматично через термінали самообслуговування

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