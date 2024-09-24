Вместо штампов в паспорте – сканирование лица и отпечатков пальцев: ЕС изменяет правила пересечения границы

С 10 ноября на границах ЕС откроется новая система EES.

Европейский Союз ввел новые правила въезда в страны Шенгенской зоны. Теперь вместо штампов в паспорте – сканирование лица и отпечатки пальцев. Об этом сообщил Уряд online.

С 10 ноября на границах ЕС заработает новая система EES. Она будет автоматически фиксировать въезд и выезд всех иностранцев в страны Шенгенской зоны. Это касается всех неграждан ЕС, включая украинцев, независимо от наличия визы или безвиза.

Система одноразово зафиксирует биометрические данные и будет хранить их 3 года. Штампов в паспорт больше не будет, регистрация будет проходить автоматически через терминалы самообслуживания

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