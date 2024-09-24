Аліна Гросу не отримувала жодних дипломатичних призначень – МЗС

МЗС України спростувало чутки про дипломатичну посаду співачки Аліни Гросу в Нью-Йорку.

Міністерство закордонних справ України спростувало чутки про те, що попспівачка Аліна Гросу отримала дипломатичну посаду в Нью-Йорку. Речник МЗС Георгій Тихий заявив, що ця інформація є неправдою.

23 вересня кілька українських медіа поширили новину про те, що Гросу стала офіційним представником української культури в Нью-Йорку на постійній основі. Джерелом інформації стали кадри з відео співачки в Instagram, де вона розповіла про свою вечерю з мером Нью-Йорка Еріка Адамсом. У кінці відео Гросу зазначила, що «відтепер є офіційним представником української культури в Нью-Йорку» і пообіцяла докласти зусиль для виконання цієї ролі.

Однак у Міністерстві закордонних справ підкреслили, що не мають інформації про жодні дипломатичні призначення Гросу. «Аліна Гросу не перебуває на жодних штатних чи позаштатних посадах у системі органів дипломатичної служби України щодо виконання дипломатичних або консульських функцій», — додав Тихий.

Джерело фото: Facebook / Heorhii Tykhyi

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