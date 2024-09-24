Вища рада правосуддя звільнила шістьох суддів у відставку

24 вересня 2024 року Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами.
ВРП вирішила звільнити шістьох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку:
Ральця Руслана Васильовича – з посади судді Дубенського міськрайонного суду Рівненської області;
Прокопенка Олександра Борисовича – з посади судді Верховного Суду;
Гриновецького Богдана Михайловича – з посади судді Івано-Франківського апеляційного суду;
Сидоренка Дмитра Володимировича – з посади судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду;
Бєлку Валерія Юрійовича – з посади судді Запорізького апеляційного суду;
Олійник Аллу Сергіївну – з посади судді Верховного Суду.
Раніше «Судово-юридична газета» писала, що суддю Верховного Суду Аллу Олійник обрали суддею Конституційного Суду.
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