Вища рада правосуддя звільнила шістьох суддів у відставку

ВРП вирішила звільнити шістьох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку.

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24 вересня 2024 року Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами.

ВРП вирішила звільнити шістьох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку:

Ральця Руслана Васильовича – з посади судді Дубенського міськрайонного суду Рівненської області;

Прокопенка Олександра Борисовича – з посади судді Верховного Суду;

Гриновецького Богдана Михайловича – з посади судді Івано-Франківського апеляційного суду;

Сидоренка Дмитра Володимировича – з посади судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду;

Бєлку Валерія Юрійовича – з посади судді Запорізького апеляційного суду;

Олійник Аллу Сергіївну – з посади судді Верховного Суду.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що суддю Верховного Суду Аллу Олійник обрали суддею Конституційного Суду.

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