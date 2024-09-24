Высший совет правосудия уволил шестерых судей в отставку

24 сентября 2024 года Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам.
ВСП решила уволить шестерых судей в связи с подачей заявлений об отставке:
Ральца Руслана Васильевича – с должности судьи Дубенского горрайонного суда Ровенской области;
Прокопенко Александра Борисовича – с должности судьи Верховного суда;
Гриновецкого Богдана Михайловича – с должности судьи Ивано-Франковского апелляционного суда;
Сидоренко Дмитрий Владимирович – с должности судьи Днепропетровского окружного административного суда;
Белку Валерия Юрьевича – с должности судьи Запорожского апелляционного суда;
Олейник Аллу Сергеевну – с должности судьи Верховного Суда.
Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что судью Верховного Суда Аллу Олейник избрали судьей Конституционного Суда.
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