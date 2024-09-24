Высший совет правосудия уволил шестерых судей в отставку

ВСП решил уволить шестерых судей в связи с подачей заявлений об отставке.

24 сентября 2024 года Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам.

ВСП решила уволить шестерых судей в связи с подачей заявлений об отставке:

Ральца Руслана Васильевича – с должности судьи Дубенского горрайонного суда Ровенской области;

Прокопенко Александра Борисовича – с должности судьи Верховного суда;

Гриновецкого Богдана Михайловича – с должности судьи Ивано-Франковского апелляционного суда;

Сидоренко Дмитрий Владимирович – с должности судьи Днепропетровского окружного административного суда;

Белку Валерия Юрьевича – с должности судьи Запорожского апелляционного суда;

Олейник Аллу Сергеевну – с должности судьи Верховного Суда.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что судью Верховного Суда Аллу Олейник избрали судьей Конституционного Суда.

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