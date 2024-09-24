Министр финансов заявил, что задержек с боевыми выплатами для военнослужащих не будет

У нас достаточно средств, достаточно плановых бюджетных назначений для осуществления всех выплат, необходимых военнослужащим – министр финансов Сергей Марченко.

Источник фото: mof.gov.ua

Задержки с боевыми выплатами для военнослужащих не прогнозируются. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко во время часа вопросов к правительству.

Так, на вопрос, получат ли все военные своевременно соответствующие выплаты, Сергей Марченко отметил, что задержек не будет.

«Хочу напомнить немного предысторию возможных рисков, связанных с любыми военными выплатами. 18 июля правительство представило в Верховную Раду проект внесения изменений в Государственный бюджет на 2024 год.

Я благодарен вам, что 18 сентября только изменения были поддержаны, и мы можем на сегодняшний момент сказать, что у нас достаточно средств, достаточно плановых бюджетных назначений для осуществления всех выплат, необходимых военнослужащим.

По поводу возможных инсинуаций будут ли выплаты или не будут, я думаю, этот вопрос должен решать профильное ведомство, профильное министерство. Назначения они должны быть найдены, потому что есть остатки, и средства должны быть направлены на указанные выплаты с соответствующей перекомпенсацией. То есть я считаю, что этот вопрос технический на данный момент и его можно решить» - указал Сергей Марченко.

Как известно, парламент 18 сентября принял в целом закон об изменениях в государственный бюджет на 2024 год, которыми увеличил расходы для Сил обороны почти на 500 млрд грн (законопроект 11417). Расходы для сектора безопасности и обороны предусмотрены в размере 495,3 млрд. гривен. Закон вступил в силу 21 сентября.

Также, как писала «Судебно-юридическая газета», Сергей Марченко на вопрос о сроках выплаты долга в 140 млрд грн по искам граждан против Пенсионного фонда заявил, что «следовало бы провести отдельное обсуждение, почему суды Украины принимают решения, которые фактически вредят интересам государства Украины, разбалансируя бюджет».

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.