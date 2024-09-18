Верховна Рада збільшила видатки на оборону і зарплати військовослужбовцям на 500 млрд грн — за рахунок чого будуть покривати

Зміни до держбюджету про збільшення видатків на 500 млрд прийнято в цілому.

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Парламент 18 вересня ухвалив в цілому закон про зміни до державного бюджету на 2024 рік, якими збільшив видатки для Сил оборони на майже 500 млрд грн (законопроект 11417).

Видатки для сектору безпеки і оборони передбачено у розмірі 495,3 млрд гривень.

У редакції, внесеній Кабміном до першого читання, законопроект передбачав збільшення наступних видатків.

185,8 млрд грн – на закупівлі та модернізації військової техніки та озброєння ЗСУ,

147,2 млрд грн – на ЗСУ,

48,2 млрд грн – Національній гвардії,

41,9 млрд грн – Державній прикордонній службі,

40,7 млрд грн – Державній спеціальній службі транспорту Міноборони,

15,2 млрд грн – Національній поліції,

7,5 млрд грн – ГУР МО,

5,1 млрд грн – СБУ,

2,8 млрд грн – ДСНС,

503 млн грн – СЗР,

258,3 млн грн – Держспецзв'язку,

138,7 млн грн – УДО.

Фінальна версія законопроекту поки не опублікована.

Кошти будуть спрямовуватись на грошове забезпечення військових та на закупівлю військової та спеціальної техніки.

До другого читання додатково враховано перерозподіл видатків для Міністерства освіти та науки України в обсязі 2 млрд грн для забезпечення харчуванням учнів початкових класів.

Джерелами покриття додаткових видатків є здійснення низки заходів, а саме, за даними Мінфіну:

Збільшення доходів загального фонду державного бюджету через перевиконання планових надходжень за січень — серпень 2024 року. Зменшення видатків з обслуговування і погашення держборгу; Збільшення плану розміщень ОВДП; .Скорочення низки видатків у загальному та спеціальному фондах держбюджету;

Додаткові податкові заходи через зміни до Податкового кодексу, які передбачають:

підвищення ставки військового збору для фізичних осіб з 1,5% до 5%;

⁠встановлення військового збору для ФОП 1,2 та 4 груп у розмірі 10% від мінімальної заробітної плати;

встановлення військового збору у розмірі 1% для платників єдиного податку 3 групи;

підвищення ставки податку на прибуток для фінансових компаній до 25% з 2025 року;

⁠встановлення щомісячних авансових внесків для АЗС;

податок на прибуток від банків за три квартали та за 2024 рік у розмірі 50%;

зміну податкового періоду подання звітності з ПДФО з квартального на місячний.

Автор: Наталя Мамченко

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