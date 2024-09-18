Верховна Рада збільшила видатки на оборону і зарплати військовослужбовцям на 500 млрд грн — за рахунок чого будуть покривати

Парламент 18 вересня ухвалив в цілому закон про зміни до державного бюджету на 2024 рік, якими збільшив видатки для Сил оборони на майже 500 млрд грн (законопроект 11417).
Видатки для сектору безпеки і оборони передбачено у розмірі 495,3 млрд гривень.
У редакції, внесеній Кабміном до першого читання, законопроект передбачав збільшення наступних видатків.
185,8 млрд грн – на закупівлі та модернізації військової техніки та озброєння ЗСУ,
147,2 млрд грн – на ЗСУ,
48,2 млрд грн – Національній гвардії,
41,9 млрд грн – Державній прикордонній службі,
40,7 млрд грн – Державній спеціальній службі транспорту Міноборони,
15,2 млрд грн – Національній поліції,
7,5 млрд грн – ГУР МО,
5,1 млрд грн – СБУ,
2,8 млрд грн – ДСНС,
503 млн грн – СЗР,
258,3 млн грн – Держспецзв'язку,
138,7 млн грн – УДО.
Фінальна версія законопроекту поки не опублікована.
Кошти будуть спрямовуватись на грошове забезпечення військових та на закупівлю військової та спеціальної техніки.
До другого читання додатково враховано перерозподіл видатків для Міністерства освіти та науки України в обсязі 2 млрд грн для забезпечення харчуванням учнів початкових класів.
Джерелами покриття додаткових видатків є здійснення низки заходів, а саме, за даними Мінфіну:
Автор: Наталя Мамченко
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