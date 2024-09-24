Нидерланды выделят 209,5 млн евро на восстановление критической инфраструктуры Украины

Нидерланды объявили о финансовой поддержке Украине на восстановление энергетики и будут финансировать поставки необходимого оборудования.

Нидерланды объявили о выделении 209,5 млн евро на восстановление критической инфраструктуры Украины. Об этом заявил министр иностранных дел страны Каспар Велдкамп в своей социальной сети.

Этот пакет поддержки будет направлен на восстановление критической инфраструктуры через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), а также на оказание гуманитарной помощи. Кроме того, Нидерланды внесут 45 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины и профинансируют поставку необходимого оборудования.

Велдкамп подчеркнул, что украинцы готовятся к одной из самых суровых зим, поэтому стране «нужна энергия». «На сегодняшней встрече с министрами иностранных дел стран G7 и партнерами, включая Андрея Сибигу, я подчеркнул, что мы должны объединить усилия, чтобы обеспечить это», - добавил министр.

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