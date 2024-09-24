Дорадча група експертів отримала від Комітету Ради документи 15 кандидатів на посаду судді КСУ

За квотою Парламенту вакантними є дві посади судді КСУ.

Дорадча група експертів повідомила, що 20 вересня отримала від Комітету Верховної Ради України з питань правової документи всіх 15 кандидатів на посаду судді КСУ за квотою Парламенту.

Таким чином, відповідно до Закону України «Про Конституційний Суд України», саме з 20 вересня 2024 року розпочався відлік чотиримісячного строку на розгляд документів і матеріалів щодо цих кандидатів, а також на проведення публічних співбесід з ними.

Нагадаємо, що зараз за квотою Парламенту України вакантними є 2 посади судді КСУ.

Список кандидатів:

Барабаш Юрій Григорович – професор кафедри конституційного права України та проректор з науково-педагогічної роботи та стратегічного розвитку Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Вац Олексій Іванович – проректор з науково-педагогічної та міжнародної діяльності Державного біотехнологічного університету

Водянніков Олександр Юрійович – старший проєктний співробітник Програми підтримки ОБСЄ для України

Голобутовський Роман Зіновійович – суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду

Гриценко Денис Валерійович – адвокат

Єжов Анатолій Володимирович – прокурор відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони

Іващенко Владислав Іванович – адвокат

Кармаза Олександра Олександрівна – членкиня Центральної виборчої комісії

Кириченко Юлія Миколаївна – членкиня правління Центру політико-правових реформ, радниця Голови ВРУ

Клименко Оксана Михайлівна – головний науковий консультант сектору розвитку законодавства з питань правової політики Дослідницької служби ВРУ

Копиленко Олександр Любимович – народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва

Назаров Іван Володимирович – заступник голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Опанасюк Тетяна Іванівна – начальник юридичного управління Державної судової адміністрації України

Тропін Захар Володимирович – директор департаменту міжнародного співробітництва та представництва Міністерства юстиції Україн

Цимбалістий Тарас Олегович – прокурор Офісу Генерального прокурора

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