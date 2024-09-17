Комітет Ради допустив 15 кандидатів до участі в конкурсі на 2 посади суддів КСУ за квотою парламенту

Оприлюднили список кандидатів, яких допустили до участі в конкурсі на дві посади суддів КСУ.

Комітет Верховної Ради України з питань правової політики своїми рішеннями від 9 і 31 липня та 16 вересня допустив 15 кандидатів до участі конкурсі на дві вакантні посади судді Конституційний Суд України, які призначаються за квотою парламенту. Про це повідомила Дорадча група експертів.

Зокрема, це такі кандидати, як:

Барабаш Юрій Григорович – професор кафедри конституційного права України та проректор з науково-педагогічної роботи та стратегічного розвитку Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Вац Олексій Іванович – проректор з науково-педагогічної та міжнародної діяльності Державного біотехнологічного університету

Водянніков Олександр Юрійович – старший проєктний співробітник Програми підтримки ОБСЄ для України

Голобутовський Роман Зіновійович – суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду

Гриценко Денис Валерійович – адвокат

Єжов Анатолій Володимирович – прокурор відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони

Іващенко Владислав Іванович – адвокат

Кармаза Олександра Олександрівна – членкиня Центральної виборчої комісії

Кириченко Юлія Миколаївна – членкиня правління Центру політико-правових реформ, радниця Голови ВРУ

Клименко Оксана Михайлівна – головна наукова консультантка сектору розвитку законодавства з питань правової політики Дослідницької служби ВРУ

Копиленко Олександр Любимович – народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва

Назаров Іван Володимирович – заступник голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Опанасюк Тетяна Іванівна – начальниця юридичного управління Державної судової адміністрації України

Тропін Захар Володимирович – директор департаменту міжнародного співробітництва та представництва Міністерства юстиції України

Цимбалістий Тарас Олегович – прокурор Офісу Генерального прокурора

Дорадча група експертів додала, що очікує на отримання від Комітету документів всіх цих кандидатів для розгляду та вивчення матеріалів щодо них.

У ДГЕ також нагадують, що з дня оприлюднення рішення про допуск кандидатів до конкурсного відбору, на адресу ДГЕ можна надсилати інформацію та матеріали щодо відповідності або невідповідності певного кандидата або кандидатів на посаду судді Конституційного Суду критеріям високих моральних якостей і рівня компетентності у сфері права.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.