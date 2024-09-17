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Днями Міноборони видасть наказ про заборону мобілізації обмежено придатних до 25 років, – Руслан Стефанчук

21:09, 17 вересня 2024
За словами Руслана Стефанчука, представники Міноборони і Генштабу запевнили, що буквально найближчими днями зʼявиться наказ про заборону мобілізації обмежено придатних віком від 18 до 25 років.
Днями Міноборони видасть наказ про заборону мобілізації обмежено придатних до 25 років, – Руслан Стефанчук
Фото: focus.ua
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Як відомо, 17 вересня відбулася погоджувальна рада парламенту за участі керівництва Міністерства оборони і Генштабу ЗСУ. За підсумками було прийнято рішення про невідкладне видання наказу Міноборони про неможливість мобілізації осіб 18-25 років, які мають статус обмежено придатних.

За словами спікера українського парламенту Руслана Стефанчука, Міністерство оборони найближчими днями має видати наказ про заборону мобілізації чоловіків віком від 18 до 25 років, які були визнані непридатними в мирний час і обмежено придатними у воєнний.  Про це він сказав у коментарі «Українській правді».

 «Ми провели великі дискусії з колегами з Міноборони і Генштабу. І ухвалили такі рішення. По-перше, Верховна Рада буде напрацьовувати нормальний механізм, щоб мобілізовані чоловіки віком від 18 до 25 років перестали підлягати мобілізації. По-друге, ми маємо забезпечити нормальну заміну цим особам завдяки загальній мобілізації в державі, бо не можемо оголити ті чи інші ділянки фронту», - сказав він.

Також Стефанчук зазначив, що представники Міноборони і Генштабу запевнили, що буквально найближчими днями зʼявиться наказ про заборону мобілізації обмежено придатних віком від 18 до 25 років.

За словами спікера парламенту, в наказі має бути положення, що вже мобілізовані обмежено придатні особи не братимуть участь у штурмових діях.

Паралельно народні депутати обговорюватимуть із представниками Міністерства оборони і Генерального штабу,  як звільнити зі служби тих осіб, які вже мобілізовані, і замінити їх іншими бійцями.

Стефанчук наголосив, що після цього парламент повернеться до розгляду відповідного законопроекту №11379-Д.

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