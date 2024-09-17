Нова iOS 18 почала швидко «вбивати» батареї iPhone

iPhone почали швидко розряджатися після оновлення iOS 18.

Нова операційна система компанії Apple iOS 18 «вбиває» акумулятори iPhone. Про це повідомила газета New York Post.

У виданні зазначають, що за добу після виходу нової системи користувачі почали скаржитися в соцмережах на роботу батарей. За їхніми словами, після оновлення смартфони почали розряджатися швидше.

Один із власників iPhone заявив, що навіть якщо він не користуватиметься смартфоном, через дві години батарея сяде до 67 відсотків.

YouTube-канал TANSAFTECH провів тести на кількох моделях iPhone до та після встановлення iOS 18. Результати показали зменшення часу роботи батареї:

iPhone 11: 6 год 22 хв до оновлення, 6 год 00 хв після

iPhone 12: 6 год 09 хв до оновлення, 6 год 02 хв після

iPhone 13: 8 год 10 хв до оновлення, 7 год 55 хв після

iPhone 14: 8 год 22 хв до оновлення, 8 год 01 хв після.

Хоча Apple поки що не дала жодних коментарів, насправді розрядка батареї після енергоємного оновлення – це нормально, пише видання DailyMail.

Іноді для внесення змін до програмного забезпечення можуть знадобитися години і навіть дні, а це означає, що стан акумулятора може коливатися.

«Встановлення нової ОС на iPhone запускає безліч фонових процесів: від індексації до повторного калібрування акумулятора, і це може тривати годинами або навіть днями», - раніше пояснював Адріан Кінгслі-Хьюз, дослідник ZDNet.

За його словами, повторне калібрування батареї може створити враження, що батарея розряджається швидше, хоча насправді це не так.

Раніше ми писали, що Apple почне блокувати замінені деталі iPhone, якщо не ввести пароль від смартфона-донора.

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