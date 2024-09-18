Ще одна кандидатка на посаду судді місцевого суду відмовилася від посади судді

Представник прокуратури не захотіла змінювати кабінет прокурора на суддівську мантію.

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Вже третій випадок відмови кандидата на посаду судді місцевого суду від посади судді зафіксовано під час розгляду відповідних рекомендацій ВККС.

Як було зазначено під час засідання Вищої ради правосуддя 17 вересня, прокурор Оболонської окружної прокуратури міста Києва Анна Ладишева 9 серпня надіслала до ВРП заяву з проханням залишити рекомендацію про її призначення на посаду судді Центрального районного суду міста Миколаєва без розгляду.

Про мотиви такого вчинку прокурор у заяві не вказала.

Зазначимо, що рекомендацію від ВККС про призначення на посаду судді Центрального районного суду міста Миколаєва Анна Ладишева отримала 14 лютого 2024 року.

Під час співбесіди до прокурора, яка тривалий час проживає у Києві, було чимало запитань від членів колегії ВККС № 3 щодо мотивів її переїзду до Миколаєва.

Анна Ладишева тоді розповіла, що мріяла стати суддею з 2010 року, тобто з того часу, як вона почала підтримувати державне обвинувачення в судах.

«Мене все влаштовує і в прокуратурі, однак хотілося б спробувати себе на посаді судді, оскільки це найвищий рівень юридичної професії», - розповіла Анна Ладишева.

Кандидатка також додала, що не боїться переїзду до Миколаєва, адже в цьому місті її «все влаштовує», та й взагалі у Миколаєві «тепло, є знайомі».

«Хочу працювати у Миколаєві та залишитися там», - зазначила у лютому Анна Ладишева.

Втім, мрія стати суддею поки що залишається для Анни Ладишевої лише мрією, адже 17 вересня Вища рада правосуддя залишила її рекомендацію без розгляду.

Таким чином, під час розгляду рекомендацій учасників добору на посади суддів 2017 року, від посади судді відмовилися загалом три кандидати – усі троє працюють в органах прокуратури.

Автор В’ячеслав Хрипун

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