Ще одна переможець конкурсу на посаду судді відмовилася від посади судді

Прокурор з числа учасників добору 2017 року вирішила не пов’язувати своє життя з кар’єрою судді.

Вища рада правосуддя 20 червня 2024 року залишила без розгляду рекомендацію Вищої кваліфікаційної комісії суддів про призначення Людмили Стрільчук на посаду судді Срібнянського районного суду Чернігівської області.

Оскільки Людмила Стрільчук особисто не була присутня на засіданні Ради правосуддя, мотиви її відмови від посади судді встановити не вдалося.

19 червня у Комісію надійшла заява кандидатки з проханнями залишити її заяву без розгляду.

Зазначимо, що Людмила Стрільчук с 2020 року працює на посаді прокурора Офісу Генерального прокурора. До 2020 року кандидат здійснювала адвокатську діяльність.

Під час оголошеного ВККС конкурсу на посади суддів місцевих суддів Людмила Стрільчук особисто 23 грудня 2023 року обрала посаду судді Срібнянського райсуду Чернігівської області.

21 лютого 2024 року Людмила Стрільчук успішно пройшла співбесіду з колегією № 5 ВККС.

Під час співбесіди Людмила Стрільчук розповіла членам Комісії, що робота судді – це «найвищий ступінь діяльності у сфері юриспруденції», а професія судді «дає незалежність і розвиток». Також вона додала, що у суддів є «гідна заробітна плата».

Нагадаємо, що це вже другий випадок у 2024 році, коли переможець конкурсу на посаду судді з числа учасників добору 2017 року вже під час розгляду його рекомендації ВРП відмовився від посади судді.

Автор В’ячеслав Хрипун

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