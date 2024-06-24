Еще одна победительница конкурса на должность судьи отказалась от должности судьи

Прокурор из числа участников отбора 2017 года решила не связывать свою жизнь с карьерой судьи.

Высший совет правосудия 20 июня 2024 года оставил без рассмотрения рекомендацию Высшей квалификационной комиссии судей о назначении Людмилы Стрельчук на должность судьи Срибнянского районного суда Черниговской области.

Поскольку Людмила Стрельчук лично не присутствовала на заседании Совета правосудия, мотивы ее отказа от должности судьи выяснить не удалось.

19 июня в Комиссию поступило заявление кандидатки с просьбами оставить ее заявление без рассмотрения.

Отметим, что Людмила Стрельчук с 2020 года работает на должности прокурора Офиса Генерального прокурора. До 2020 года кандидат осуществляла адвокатскую деятельность.

Во время объявленного ВККС конкурса на должности судей местных судей Людмила Стрельчук лично 23 декабря 2023 года выбрала должность судьи Срибнянского райсуда Черниговской области.

21 февраля 2024 года Людмила Стрельчук успешно прошла собеседование с коллегией №5 ВККС.

Во время собеседования Людмила Стрельчук рассказала членам Комиссии, что работа судьи – это «высшая степень деятельности в сфере юриспруденции», а профессия судьи «дает независимость и развитие». Также она добавила, что у судей есть «достойная заработная плата».

Напомним, что это уже второй случай в 2024 году, когда победитель конкурса на должность судьи из числа участников отбора 2017 года, уже во время рассмотрения рекомендации ВСП отказался от должности судьи.

Автор Вячеслав Хрипун

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