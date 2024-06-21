Марк Рютте выяснит, сможет ли дальше работать преподавателем после избрания генсеком НАТО

Марк Рютте надеется продолжить преподавательскую деятельность и после того, как станет генсеком Альянса.

Фото: axios.com

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, который вскоре станет новым генсеком НАТО, сейчас выясняет, сможет ли и дальше заниматься преподавательской деятельностью, передает издание NOS.

Рютте отметил, что надеется продолжать преподавательскую деятельность и после того, как станет генсеком Альянса, если для этого будет возможность.

Известно, что Марк Рютте преподает социальные науки в одном из учебных заведений Гааги. Ранее он говорил, что хочет по завершении премьерства перейти на преподавательскую работу как основную, однако в то время еще не было определенности, как сложится его карьера после завершения формирования нового правительства Нидерландов.

Ранее сообщалось, что на пост генсека НАТО остался один кандидат — Марк Рютте.

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