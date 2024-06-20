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На пост генсека НАТО остался один кандидат — Марк Рютте

16:04, 20 июня 2024
Клаус Йоханнис снял свою кандидатуру на должность генерального секретаря НАТО.
На пост генсека НАТО остался один кандидат — Марк Рютте
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Президент Румынии Клаус Йоханнис сообщил союзникам по НАТО о снятии своей кандидатуры на должность генерального секретаря Альянса. Об этом сообщили на официальном сайте президента Румынии.

В четверг, 20 июня, во время заседания Высшего совета обороны Румынии Йоханнис попросил членов высказать свое мнение по кандидатуре Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО.

«Они высказались за поддержку Румынией кандидатуры премьер-министра Нидерландов», - сказано в сообщении.

Таким образом, Румыния стала последним государством, которое сняло свои возражения по поводу кандидатуры Рютте на посту генсека НАТО.

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