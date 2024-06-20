На пост генсека НАТО остался один кандидат — Марк Рютте

Президент Румынии Клаус Йоханнис сообщил союзникам по НАТО о снятии своей кандидатуры на должность генерального секретаря Альянса. Об этом сообщили на официальном сайте президента Румынии.
В четверг, 20 июня, во время заседания Высшего совета обороны Румынии Йоханнис попросил членов высказать свое мнение по кандидатуре Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО.
«Они высказались за поддержку Румынией кандидатуры премьер-министра Нидерландов», - сказано в сообщении.
Таким образом, Румыния стала последним государством, которое сняло свои возражения по поводу кандидатуры Рютте на посту генсека НАТО.
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