В Запорожье началось строительство первой подземной школы

Подземная школа будет вмещать 500 школьников, – отметил глава ОВА Иван Федоров.

В Запорожье начали строить первую подземную школу в области. Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.

Подземная школа при "Сечевом коллегиуме" рассчитана на тысячу человек. Обучение будет проходить в две смены.

Планируется, что подземная школа откроет двери для учеников уже в этом учебном году.

Построенное укрытие будет вмещать 500 школьников, за две смены поможет получать образование тысячи учащимся.

Во время строительства планируют обеспечить не только безопасность конструкции, но и интерактивность и вдохновляющий "дизайн". По словам Ивана Федорова, это будет способствовать желанию школьников с готовностью посещать учебное заведение.

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