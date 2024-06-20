Существуют ли льготы для работников, работающих в выходные дни: разъяснение

Работа в выходной день может компенсироваться с согласия сторон предоставлением другого дня отдыха или в денежной форме в двойном размере.

Государственная служба по вопросам труда объясняет, существуют ли льготы для работников, работающих в выходные дни.

Согласно ст. 72 КЗоТ Украины работа в выходной день может компенсироваться, с согласия сторон, предоставлением другого дня отдыха или в денежной форме в двойном размере.

Оплата за работу в выходной день исчисляется по правилам статьи 107 настоящего Кодекса.

Так, согласно ст. 107 КЗоТ Украины работа в праздничный и нерабочий день (часть четвертая статьи 73) оплачивается в двойном размере:

1) командировщикам – по двойным сдельным расценкам;

2) работникам, труд которых оплачивается по часовым или дневным ставкам, – в размере двойной часовой или дневной ставки;

3) работникам, получающим месячный оклад, – в размере одинарной часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа в праздничный и нерабочий день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере двойной часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа производилась свыше оклада; месячную норму.

Оплата в указанном размере производится за часы, фактически отработанные в праздничный и нерабочий день.

По желанию работника, работавшего в праздничный и нерабочий день, ему может быть предоставлен другой день отдыха, однако следует учесть, что другой день отдыха предоставляется работнику только при наличии согласия сторон, поскольку законодательством не предусмотрена такая обязанность работодателя.

Определение способа компенсации работнику должно производиться заранее и найти свое отражение в соответствующем приказе.

Но напомним, что военное положение кардинально повлияло на все сферы жизни украинцев, включая трудовую деятельность.

В период действия военного положения не применяются, в частности, нормы статей 71-73 КЗоТ (праздничные и нерабочие дни). На практике это означает, что официальных праздничных и нерабочих дней в Украине нет.

Обычная продолжительность рабочего времени может быть увеличена до 60 часов в неделю на объектах критической инфраструктуры с пропорциональным увеличением заработной платы.

До 40 часов в неделю – сокращенное рабочее время, предусмотренное для работников с сокращенным рабочим днем ​​на объектах критической инфраструктуры с пропорциональным увеличением заработной платы.

Если раньше работники должны быть отдыхать не менее 42 часов подряд еженедельно, на период военного положения выходные могут уменьшить до 24 часов.