Цветастый платок, очки и клетчатая сумка: одессит замаскировался «под бабушку», чтобы добраться до границы со Словакией, видео

Переодетый мужчина сел на поезд «Киев – Ужгород» без документов и впоследствии признался, что планировал добраться до Словакии незамеченным.

Одессит в цветастом платке, очках и с клетчатой ​​сумкой замаскировался «под бабушку», чтобы добраться до украинско-словацкой границы. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

В частности, во время проверочных мероприятий пассажиров поезда «Киев – Ужгород» пограничники обнаружили в одном из вагонов подозрительного человека.

«Одет в женскую одежду, он все же напоминал по внешнему виду мужчину. По требованию правоохранителей предоставить документы, «бабушка» ответила, что не имеет при себе никаких. Когда же «ряженого» разоблачили, он признался, что замаскировался под пожилую женщину, чтобы незамеченным добраться сначала Ужгорода, а затем украинско-словацкой границы», — отметили в ГПСУ.

Пограничники установили, что это уже вторая попытка правонарушителя.

В начале июня он был задержан за попытку незаконного пересечения границы военнослужащими отдела пограничной службы «Ужгород». Муж тогда составил себе маршрут до границы по онлайн картам, однако не успел им воспользоваться. В ходе проведения проверочных мероприятий его задержал пограничный наряд.

На этот раз одессит действовал по тому же плану, но еще и замаскировался под пожилую женщину, но снова попался.

Мужчину доставили в пограничное подразделение и составили по нему административно-процессуальные документы по ч.2 ст.204 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины». За совершенное ему придется отвечать перед судом.

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