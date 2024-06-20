Государство задолжало украинцам 140 млрд грн по пенсионным делам, что заставляет ставить вопрос о повышении налогов – Галина Третьякова

Украина не выполнила судебных решений по делам против Пенсионного фонда на 140 миллиардов грн – Галина Третьякова считает, что пора поднимать вопрос о реальности социальных обязательств государства перед гражданами.

Цифра по неисполнению судебных решений Пенсионным фондом Украины составляет на сегодняшний день 140 миллиардов гривен. Об этом сообщила глава Комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова.

«Цифра невыполнения только Пенсионным фондом достигает сегодня 140 млрд грн. Следует отметить, что впервые в практике Украины из этих 140 миллиардов 22 миллиарда принято к исполнению Пенсионным фондом.

Эту сумму – более 140 млрд – условно можно разделить на 2 крупных кластера: более 70 млрд – это выполнение решений судов по увеличению пенсий, из которых наконец впервые в украинской практике 22 миллиарда положено в бюджет Пенсионного фонда для исполнения. И еще одна сумма – около 70 млрд гривен – это сатисфакция, которая ждет своего исполнения» - указала Третьякова.

По ее словам, общий размер задолженности – более 140 млрд – имеет значение для расходной части Госбюджета.

«Сегодня, когда весь социальный бюджет финансируется за счет международных партнеров или за счет займов, которые занимает Украина у доноров, этот размер задолженности невозможно выполнить без увеличения размера налогов, которыми мы вынуждены обременять наше население для погашения всех требований. Для того чтобы Украина была страной, выполняющей судебные предписания и, соответственно, в которой есть верховенство права.

Неисполнение судебных решений – это подрыв таких основных принципов государства как верховенство права. Поэтому мы должны осуществлять все мероприятия, которые бы привели к погашению этой задолженности» - пояснила председатель Комитета.

Далее Галина Третьякова развила мнение, что этот долг – более 140 млрд грн – является «историческим долгом», поскольку украинские власти за весь период принимали многие «социальные законы», увеличивая свои обязательства перед гражданами по социальным выплатам. При этом налоги уменьшались, а не увеличивались.

«Все мы вышли из советской социалистической платформы. При социализме собирали налоги от каждого работающего человека, от каждого работающего субъекта (юридического лица) забирали добавленную стоимость и она перераспределялась через государственный бюджет. Соответственно, люди платили очень высокие налоги. Мы можем упомянуть только ЕСВ, который платили в советский союз в размере 56%.

За это время, например, 56%-процентный ЕСВ уменьшился до 22%. Законодательная ветвь власти должна, соответственно, определять обязательства следующим образом: уменьшаем налоговую часть – уменьшаем социальные обязательства. Увеличиваем социальные обязательства государства – должны увеличивать соответственно размер ЕСВ, или налоги, которыми мы давим на население.

В то же время, этого не произошло. Напротив. Социальные обязательства увеличивались, несмотря на то, что они были достаточно высоки, а налоги уменьшались», - сетует председатель Комитета.

При этом, по ее мнению, все органы власти должны уяснить связь между размером налогов и размером социальных обязательств.

Поэтому практика применения 22 статьи Конституции, которая не может сужать объем прав, «возвращает на основы социализма».

«Должны думать дефинициями «живой» Конституции. Например: если увеличилось количество бедного населения во время войны, то в системе социального перераспределения мы должны в первую очередь адресно защищать тех, кто не справился в войну. Нам нужно увеличивать пенсионное обеспечение не у тех, у кого пенсия и так в 5-10 раз больше минимальной, нам нужно в первую очередь перераспределить средства, условно, от богатых до бедных, защищая тех, кто не смог стать экономически независимым. В этом контексте действия Верховной Рады и Правительства совпадают», - отметила Галина Третьякова.

Автор: Наталья Мамченко

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