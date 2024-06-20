Какие основные причины отказа перерегистрации авто в Дії — их 7

Для уточнения причин отказа продажи нужно обращаться продавцу и покупателю в сервисный центр МВД.

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Главный сервисный центр МВД назвал основные причины отказа в перерегистрации авто в Дії.

Среди них:

транспортное средство или двигатель находится в розыске в Интерполе; транспортное средство, номерной знак или двигатель находятся в розыске в полиции; продавец или покупатель находятся в розыске в полиции; свидетельство о регистрации транспортного средства отображается в базе данных полиции как утраченное у продавца есть действующие открытые исполнительные производства; есть обременения в реестрах Министерства юстиции о запрете отчуждения; транспортное средство является вещественным доказательством по уголовному делу.

Для уточнения причины отказа продажи следует обратиться продавцу и покупателю в сервисный центр МВД.

«При перерегистрации транспортного средства администратор проверит данные в реестрах и предоставит необходимую информацию об ограничениях и в какой орган нужно обратиться.

После устранения причины отказа можете перерегистрировать транспортное средство онлайн или в сервисном центре МВД», - отмечают в ведомстве.

Главный сервисный центр МВД напомнил, что услуга доступна только физическим лицам и трем категориям транспортных средств: легковым автомобилям, мотоциклам и мопедам.

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