Какие основные причины отказа перерегистрации авто в Дії — их 7

Главный сервисный центр МВД назвал основные причины отказа в перерегистрации авто в Дії.
Среди них:
Для уточнения причины отказа продажи следует обратиться продавцу и покупателю в сервисный центр МВД.
«При перерегистрации транспортного средства администратор проверит данные в реестрах и предоставит необходимую информацию об ограничениях и в какой орган нужно обратиться.
После устранения причины отказа можете перерегистрировать транспортное средство онлайн или в сервисном центре МВД», - отмечают в ведомстве.
Главный сервисный центр МВД напомнил, что услуга доступна только физическим лицам и трем категориям транспортных средств: легковым автомобилям, мотоциклам и мопедам.
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