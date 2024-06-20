Украинцев могут лишить части трудового стажа: что нужно знать

Без стажа могут остаться украинцы, работавшие в рф.

Некоторые украинцы могут потерять часть своего трудового стажа, необходимую для получения пенсии. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

Без стажа могут остаться украинцы, работавшие в рф, в частности после 19 февраля 2014 года.

В то же время страховой стаж украинцам не будут засчитывать в ряде случаев.

«Речь идет за периоды военной службы в силовых структурах, незаконных вооруженных или военизированных формированиях, судебных или правоохранительных органах государства-агрессора на временно оккупированных территориях, а также добровольное занятие должностей в незаконных органах власти», – говорится в сообщении.

Однако украинцам, работающим в других странах, будут засчитывать приобретенный там стаж. Это будут делать, даже если Украина не заключила соответствующий пенсионный договор с конкретной страной.

Приобретенный за границей стаж предоставит право выхода на пенсию в Украине при достижении пенсионного возраста (60, 63 или 65 лет), но никак не повлияет на размер пенсии, если не были уплачены страховые взносы в Украине.

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