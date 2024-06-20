Українців можуть позбавити частини трудового стажу: що слід знати

Без стажу можуть залишитись українці, які працювали в рф.

Деякі українці можуть втратити частину свого трудового стажу, яка необхідна для отримання пенсії. Про це розповіли у Міністерстві соціальної політики.

Без стажу можуть залишитись українці, які працювали в рф, зокрема після 19 лютого 2014 року.

Водночас страховий стаж українцям не зараховуватимуть у низці випадків.



«Йдеться за періоди військової служби у силових структурах, незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях, судових чи правоохоронних органах держави-агресора на тимчасово окупованих територіях, а також добровільне зайняття посад у незаконних органах влади», – вказано у повідомленні.

Проте, українцям, які працюють в інших країнах, зараховуватимуть набутий там стаж. Це робитимуть, навіть якщо Україна не уклала відповідного пенсійного договору з конкретною країною.

Набутий за кордоном стаж надасть право виходу на пенсію в Україні при досягненні пенсійного віку (60, 63 або 65 років), але ніяк не вплине на розмір пенсії, якщо не було сплачено страхових внесків в Україні.

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