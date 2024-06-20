Через відключення світла та проблеми з водою є загроза гепатиту і холери, — Віктор Ляшко

Зупинка водопостачання на тривалий термін може призвести до поширення інфекційних хвороб.

Через відключення світла є загроза спалахів гепатиту та холери. Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко у інтерв’ю ВВС.

За його словами, зараз ситуація не менш критична, ніж тоді, коли російські окупанти підірвали Каховську ГЕС.

«Тому що є відключення енергоживлення, атаки на енергетику. І коли відключають електрику, часто зупиняється водопостачання. Зупинка водопостачання на тривалий термін, потім запуск може призводити до того, що водний шлях передачі інфекційних проб може вийти на перше місце.

Ми вже фіксували в минулому році, й в цьому були спалахи вірусного гепатиту А, який пов'язаний з водою. Тому центри контролю профілактики, комунальні служби працюють в інтенсивному режимі, щоб запобігати поширенню інфекції», — розповів Ляшко.

Крім того, Віктор Ляшко назвав, що загрожує зараз при проблемах з електроенергією та водопостачанням.

« Загрожують ті інфекційні хвороби, які можуть передаватися при недотриманні банальних норм гігієни. Коли не помили фрукти, не помили руки, не помили ще щось.

Це гепатити, і та ж сама холера. Це ботулізм – немає електрики, виникають порушення умов зберігання. Це все може призводити до появи інфекційних захворювань або харчових отруєнь», — зазначив він.

Водночас міністр наголосив, що випадків холери зараз, на щастя, немає. Однак загроза зберігається.

«Зараз ми якраз перебуваємо в епідемічному сезоні, це для нас одна із таких тригерних точок, над якими ми працюємо. Посилили епідмоніторинг, виявляємо всі випадки проносів, інших речей, дивимося, які симптоми. Маємо певні тест-системи для того, щоб досліджувати і не пропустити випадки.

Є зростання кількості кашлюку, і тут ми знову звертаємось до всіх – під час війни вакцинацією не потрібно нехтувати. Варто знайти можливість піти до свого сімейного лікаря, щоб надолужили всі пропущені щеплення», — наголосив Ляшко.

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