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В Україні прогнозують глобальний дефіцит лікарів, — голова МОЗ Віктор Ляшко

14:49, 20 червня 2024
У Міністерстві охорони здоров'я прогнозується дефіцит кадрів на глобальному рівні до 2030 року.
В Україні прогнозують глобальний дефіцит лікарів, — голова МОЗ Віктор Ляшко
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Міністерство охорони здоров'я прогнозує, що до 2030 року на глобальному рівні буде дефіцит кадрів. Зараз працюють над тим, як забезпечити систему достатньою кількістю працівників. Про це в інтерв’ю BBC Україна розповів очільник МОЗ Віктор Ляшко.

"Мені здається, що жодна країна світу не скаже, що в нас лікарів вистачає. Якщо глобально дивитися, то лікарів в принципі не вистачає", – сказав міністр.

Ляшко заявив, що навіть під час війни наступний етап медичної реформи не призупиняли через брак кадрів.

"Ми провели госпітальне планування, поділили лікарні за їхньою роллю, щоб раціонально розраховувати кадрові ресурси і матеріально-технічну базу", – пояснив міністр.

Як стверджує Ляшко, в усіх регіонах бракує медиків різних напрямів.

"Ми можемо говорити про лікарів-психіатрів, про клінічних психологів, де повинна бути задіяна досить велика кількість працівників. Якщо говорити про поранення, зокрема про травму, про нейротравму – ми побачимо, що є проблема з фізичними терапевтами, ерготерапевтами, терапевтами мови й мовлення", – заявив Ляшко. 

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