Практика судів
  1. У світі
  2. / В Україні

Румунія передасть Україні систему ППО Patriot

15:05, 20 червня 2024
Водночас країна хоче отримати від союзників еквівалентну систему ППО.
Румунія передасть Україні систему ППО Patriot
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Румунія надасть Україні систему протиповітряної оборони Patriot. Відповідне рішення прийняла Рада національної оборони країни, яку очолює президент Клаус Йоганніс, у четвер, 20 червня.

Як зазначається на сайті президента, ця пожертва зроблена за умови, що Румунія продовжить переговори з союзниками з метою отримання подібної або еквівалентної системи, яка відповідає потребам забезпечення захисту національного повітряного простору, модернізації армії Румунії та для забезпечення оперативної сумісності з системою НАТО.

Видання Euractiv повідомляло, на засіданні ради відбувалися складні дискусії щодо цього питання між політичними і військовими лідерами.

Напередодні президент Йоганніс отримав доповідь Міноборони і в ній нібито було сказано, що зараз невдалий час для відправки системи Patriot в Україну.

Раніше міністр оборони Румунії Анджел Тилвар неодноразово виступав проти передання цієї системи ППО Україні, бо він вважає Patriot «незамінним для захисту національної території».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Держава заборгувала українцям 140 млрд грн у пенсійних справах, що змушує ставити питання про підвищення податків – Галина Третьякова

Україна не виконала судових рішень у справах проти Пенсійного фонду на 140 мільярдів грн – Галина Третьякова вважає, що настав час піднімати питання щодо реальності соціальних зобов’язань держави перед громадянами.

Роботодавцям, які цькують працівників, слід приготуватися до перевірок і штрафів до 3400 грн – Рада схвалила законопроект

З закону виключать заборону на проведення перевірок і штрафи для роботодавців у разі вчинення мобінгу щодо працівників.

Скільки грошей Україна отримає від ЄС за набрання чинності законом про БЕБ

Відтепер закони про реформи в Україні чітко прив’язані до сум, які виділятиме або не виділятиме ЄС за їх прийняття, а за використанням коштів слідкуватимуть ревізори від ЄС.

ВККС призначила кваліфікаційне оцінювання для кандидатів на посади суддів ВАКС та АП ВАКС

До складання іспиту допущено 161 кандидата.

Використання Міноборони інформаційних систем США не потребуватиме додаткових процедур підтвердження відповідності в Україні – Кабмін

Кабмін встановив, що для використання Міністерством оборони інформаційних чи електронних комунікаційних систем США не потребує додаткових процедур із підтвердження відповідності, які діють для інших систем.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Новов
    Сергій Новов
    суддя Київського апеляційного суду
  • Олег Ярмолюк
    Олег Ярмолюк
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Юрій Градовський
    Юрій Градовський
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду