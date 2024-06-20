Румунія передасть Україні систему ППО Patriot

Водночас країна хоче отримати від союзників еквівалентну систему ППО.

Румунія надасть Україні систему протиповітряної оборони Patriot. Відповідне рішення прийняла Рада національної оборони країни, яку очолює президент Клаус Йоганніс, у четвер, 20 червня.

Як зазначається на сайті президента, ця пожертва зроблена за умови, що Румунія продовжить переговори з союзниками з метою отримання подібної або еквівалентної системи, яка відповідає потребам забезпечення захисту національного повітряного простору, модернізації армії Румунії та для забезпечення оперативної сумісності з системою НАТО.

Видання Euractiv повідомляло, на засіданні ради відбувалися складні дискусії щодо цього питання між політичними і військовими лідерами.

Напередодні президент Йоганніс отримав доповідь Міноборони і в ній нібито було сказано, що зараз невдалий час для відправки системи Patriot в Україну.

Раніше міністр оборони Румунії Анджел Тилвар неодноразово виступав проти передання цієї системи ППО Україні, бо він вважає Patriot «незамінним для захисту національної території».

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