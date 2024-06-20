Румыния передаст Украине систему ПВО Patriot

В то же время страна хочет получить от союзников взамен эквивалентную систему ПВО.

Румыния предоставит Украине систему противовоздушной обороны Patriot. Соответствующее решение принял Совет национальной обороны страны, возглавляемый президентом Клаусом Иоганнисом, в четверг, 20 июня.

Как отмечается на сайте президента, это пожертвование сделано при условии, что Румыния продолжит переговоры с союзниками с целью получения подобной или эквивалентной системы, отвечающей потребностям обеспечения защиты национального воздушного пространства, модернизации армии Румынии и для обеспечения оперативной совместимости с системой НАТО.

Издание Euractiv сообщало, что на заседании совета проходили сложные дискуссии по этому вопросу между политическими и военными лидерами.

Накануне президент Иоганнис получил доклад Минобороны и в нем якобы было сказано, что сейчас неудачное время для отправки системы Patriot в Украину.

Ранее министр обороны Румынии Анджел Тилвар неоднократно выступал против передачи этой системы ПВО Украине, поскольку он считает Patriot «незаменимым для защиты национальной территории».

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