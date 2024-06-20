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В Украине прогнозируют глобальный дефицит врачей, — глава Минздрава Виктор Ляшко

14:49, 20 июня 2024
В Министерстве здравоохранения прогнозируется дефицит кадров на глобальном уровне к 2030 году.
В Украине прогнозируют глобальный дефицит врачей, — глава Минздрава Виктор Ляшко
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Министерство здравоохранения прогнозирует, что к 2030 году на глобальном уровне будет дефицит кадров. Сейчас работают над тем, как обеспечить систему достаточное количество работников. Об этом в интервью BBC Украина рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко.

Ляшко заявил, что даже во время войны следующий этап медицинской реформы не приостанавливали из-за нехватки кадров.

"Мы провели госпитальное планирование, поделили больницы по их роли, чтобы рационально рассчитывать кадровые ресурсы и материально-техническую базу", – пояснил министр.

Как утверждает Ляшко, во всех регионах не хватает медиков разных направлений.

"Мы можем говорить о врачах-психиатрах, о клинических психологах, где должно быть задействовано достаточно большое количество работников. Если говорить о ранениях, в частности о травме, о нейротравме – мы увидим, что есть проблема с физическими терапевтами, эрготерапевтами, терапевтами речи и речи ", – заявил Ляшко.

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