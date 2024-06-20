Из-за отключения света и проблем с водой есть угроза гепатита и холеры, — Виктор Ляшко

Остановка водоснабжения на длительный срок может привести к распространению инфекционных заболеваний.

Из-за отключения света существует угроза вспышек гепатита и холеры. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью BBC.

По его словам, сейчас ситуация не менее критична, чем тогда, когда российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС.

«Потому что есть отключение энергопитания, атаки на энергетику. И когда отключают электричество, часто останавливается водоснабжение. Остановка водоснабжения на длительный срок, затем запуск может приводить к тому, что водный путь передачи инфекционных проб может выйти на первое место.

Мы уже фиксировали в прошлом году, и в этом были вспышки вирусного гепатита А, связанного с водой. Поэтому центры контроля профилактики, коммунальные службы работают в интенсивном режиме, чтобы предотвращать распространение инфекции», — рассказал Ляшко.

Кроме того, Виктор Ляшко назвал, что чревато сейчас проблемами с электроэнергией и водоснабжением.

«Угрожают те инфекционные болезни, которые могут передаваться при несоблюдении банальных норм гигиены. Когда не помыли фрукты, не помыли руки, не помыли еще что-то.

Это гепатиты, и та же холера. Это ботулизм – нет электричества, возникают нарушения условий хранения. Это все может приводить к появлению инфекционных заболеваний или пищевых отравлений», – отметил он.

В то же время министр подчеркнул, что случаев холеры, к счастью, нет. Однако угроза сохраняется.

«Сейчас мы как раз находимся в эпидемическом сезоне, это для нас одна из таких триггерных точек, над которыми мы работаем. Усилили эпидмониторинг, выявляем все случаи поносов, других вещей, смотрим, какие симптомы. Есть определенные тест-системы для того, чтобы исследовать и не пропустить случаи.

Есть рост количества коклюша, и здесь мы снова обращаемся ко всем – во время войны вакцинацией не следует пренебрегать. Следует найти возможность пойти к своему семейному врачу, чтобы наверстали все пропущенные прививки», — подчеркнул Ляшко.

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