Які основні причини відмови перереєстрації авто в Дії — їх 7

Для уточнення причини відмови продажу треба звертатися продавцю та покупцю до сервісного центру МВС.

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Головний сервісний центр МВС назвав основні причини відмови перереєстрації авто в Дії.

Серед них:

транспортний засіб або двигун перебуває у розшуку в Інтерполі; транспортний засіб, номерний знак або двигун перебувають у розшуку в поліції; продавець або покупець перебувають в розшуку в поліції; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу відображається у базі даних поліції як втрачене у продавця є чинні відкриті виконавчі провадження; наявні обтяження в реєстрах Міністерства юстиції щодо заборони на відчуження; транспортний засіб є речовим доказом у кримінальній справі.

Для уточнення причини відмови продажу варто звернутися продавцю та покупцю до сервісного центру МВС.

«Під час перереєстрації транспортного засобу адміністратор перевірить дані у реєстрах та надасть необхідну інформацію щодо обмежень та до якого органу потрібно звернутися.

Після усунення причини відмови, можете перереєстровувати транспортний засіб онлайн або в сервісному центрі МВС», - зазначають у відомстві.

Головний сервісний центр МВС нагадав, що послуга доступна тільки для фізичних осіб та для трьох категорій транспортних засобів: легкові автомобілі, мотоцикли та мопеди.

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