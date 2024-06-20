Практика судів
  1. В Україні
  2. / Авто

Які основні причини відмови перереєстрації авто в Дії — їх 7

16:58, 20 червня 2024
Для уточнення причини відмови продажу треба звертатися продавцю та покупцю до сервісного центру МВС.
Які основні причини відмови перереєстрації авто в Дії — їх 7
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головний сервісний центр МВС назвав основні причини відмови перереєстрації авто в Дії.

Серед них:

  1. транспортний засіб або двигун перебуває у розшуку в Інтерполі;
  2. транспортний засіб, номерний знак або двигун перебувають у розшуку в поліції;
  3. продавець або покупець перебувають в розшуку в поліції;
  4. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу відображається у базі даних поліції як втрачене
  5. у продавця є чинні відкриті виконавчі провадження;
  6. наявні обтяження в реєстрах Міністерства юстиції  щодо заборони на відчуження;
  7. транспортний засіб є речовим доказом у кримінальній справі.

Для уточнення причини відмови продажу варто звернутися продавцю та покупцю до сервісного центру МВС.

«Під час перереєстрації транспортного засобу адміністратор перевірить дані у реєстрах та надасть необхідну інформацію щодо обмежень та до якого органу потрібно звернутися.

Після усунення причини відмови, можете перереєстровувати транспортний засіб онлайн або в сервісному центрі МВС», - зазначають у відомстві.

Головний сервісний центр МВС нагадав, що послуга доступна тільки для фізичних осіб та для трьох категорій транспортних засобів: легкові автомобілі, мотоцикли та мопеди.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Члени ВККС не змогли обрати голову Комісії – відбудуться нові вибори

За підсумками двох турів Руслан Сидорович та Андрій Пасічник не змогли отримати більшості голосів членів ВККС.

Члени ВККС з першої спроби не змогли обрати голову Комісії: що відомо

Руслан Сидорович та Андрій Пасічник поки що не змогли отримати більшість голосів членів ВККС.

Держава заборгувала українцям 140 млрд грн у пенсійних справах, що змушує ставити питання про підвищення податків – Галина Третьякова

Україна не виконала судових рішень у справах проти Пенсійного фонду на 140 мільярдів грн – Галина Третьякова вважає, що настав час піднімати питання щодо реальності соціальних зобов’язань держави перед громадянами.

Роботодавцям, які цькують працівників, слід приготуватися до перевірок і штрафів до 3400 грн – Рада схвалила законопроект

З закону виключать заборону на проведення перевірок і штрафи для роботодавців у разі вчинення мобінгу щодо працівників.

Скільки грошей Україна отримає від ЄС за набрання чинності законом про БЕБ

Відтепер закони про реформи в Україні чітко прив’язані до сум, які виділятиме або не виділятиме ЄС за їх прийняття, а за використанням коштів слідкуватимуть ревізори від ЄС.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Новов
    Сергій Новов
    суддя Київського апеляційного суду
  • Олег Ярмолюк
    Олег Ярмолюк
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Юрій Градовський
    Юрій Градовський
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду