Які основні причини відмови перереєстрації авто в Дії — їх 7

Головний сервісний центр МВС назвав основні причини відмови перереєстрації авто в Дії.
Серед них:
Для уточнення причини відмови продажу варто звернутися продавцю та покупцю до сервісного центру МВС.
«Під час перереєстрації транспортного засобу адміністратор перевірить дані у реєстрах та надасть необхідну інформацію щодо обмежень та до якого органу потрібно звернутися.
Після усунення причини відмови, можете перереєстровувати транспортний засіб онлайн або в сервісному центрі МВС», - зазначають у відомстві.
Головний сервісний центр МВС нагадав, що послуга доступна тільки для фізичних осіб та для трьох категорій транспортних засобів: легкові автомобілі, мотоцикли та мопеди.
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