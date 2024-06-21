Квітчаста хустка, окуляри та картата сумка: одесит замаскувався «під бабусю», аби дістатися до кордону зі Словаччиною, відео

Перевдягнений чоловік сів на потяг «Київ – Ужгород» без документів і згодом зізнався, що планував дістатися Словаччини непоміченим.

Одесит у квітчастій хустці, окулярах та з картатою сумкою замаскувався «під бабусю», аби дістатися до українсько-словацького кордону. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Зокрема, під час перевірочних заходів пасажирів потяга «Київ – Ужгород» прикордонники виявили в одному з вагонів підозрілу особу.

«Вдягнена у жіночий одяг, вона (особа – ред.) усе ж нагадувала за зовнішнім виглядом чоловіка. На вимогу правоохоронців надати документи, «бабуся» відповіла, що не має при собі жодних. Коли ж «ряженого» викрили, він зізнався, що замаскувався під літню жінку, аби непоміченим дістатися спершу Ужгорода, а потім – українсько-словацького кордону», — зазначили в ДПСУ.

Прикордонники встановили, що це уже друга така спроба правопорушника.

На початку червня його затримали за спробу незаконного перетинання кордону військовослужбовці відділу прикордонної служби «Ужгород». Чоловік тоді склав собі маршрут до кордону за онлайн картами, однак не встиг ним скористатися. У ході проведення перевірочних заходів його затримав прикордонний наряд.

Цього разу одесит діяв за тим же планом, але ще й замаскувався під літню жінку, проте знову попався.

Чоловіка доставили у прикордонний підрозділ та склали щодо нього адміністративно-процесуальні документи за ч.2 ст.204 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». За вчинене йому доведеться відповідати перед судом.

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