Практика судів
  1. В Україні

Квітчаста хустка, окуляри та картата сумка: одесит замаскувався «під бабусю», аби дістатися до кордону зі Словаччиною, відео

08:10, 21 червня 2024
Перевдягнений чоловік сів на потяг «Київ – Ужгород» без документів і згодом зізнався, що планував дістатися Словаччини непоміченим.
Квітчаста хустка, окуляри та картата сумка: одесит замаскувався «під бабусю», аби дістатися до кордону зі Словаччиною, відео
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Одесит у квітчастій хустці, окулярах та з картатою сумкою замаскувався «під бабусю», аби дістатися до українсько-словацького кордону. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Зокрема, під час перевірочних заходів пасажирів потяга «Київ – Ужгород» прикордонники виявили в одному з вагонів підозрілу особу.

«Вдягнена у жіночий одяг, вона (особа – ред.) усе ж нагадувала за зовнішнім виглядом чоловіка. На вимогу правоохоронців надати документи, «бабуся» відповіла, що не має при собі жодних. Коли ж «ряженого» викрили, він зізнався, що замаскувався під літню жінку, аби непоміченим дістатися спершу Ужгорода, а потім – українсько-словацького кордону», — зазначили в ДПСУ.

Прикордонники встановили, що це уже друга така спроба правопорушника.

На початку червня його затримали за спробу незаконного перетинання кордону військовослужбовці відділу прикордонної служби «Ужгород». Чоловік тоді склав собі маршрут до кордону за онлайн картами, однак не встиг ним скористатися. У ході проведення перевірочних заходів його затримав прикордонний наряд.

Цього разу одесит діяв за тим же планом, але ще й замаскувався під літню жінку, проте знову попався.

Чоловіка доставили у прикордонний підрозділ та склали щодо нього адміністративно-процесуальні документи за ч.2 ст.204 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». За вчинене йому доведеться відповідати перед судом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін встановив, за яких умов цивільні дружини загиблих військовослужбовців мають право на одноразову грошову допомогу

Уряд оприлюднив новий порядок призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі чи інвалідності або військовослужбовців.

Кабмін зобов’язав доглядачів за хворою дружиною, дитиною і власними батьками підтверджувати те, чого немає в законі про мобілізацію

Хоча законодавець у законі про мобілізацію розділив доглядачів на кілька категорій, визначивши кожній умови для отримання відстрочки, Уряд вирішив об’єднати всіх «під один гребінець» і змусити документально доводити доглядачів за хворою дружиною чи дитиною те, чого немає у законі.

Антикорупційний комітет Верховної Ради вирішив прийти до НАБУ і провести там виїзне засідання

Комітет Верховної Ради, очолюваний Анастасією Радіною, вирішив провести засідання за участі керівництва НАБУ на виїзді у приміщенні НАБУ, оскільки директор НАБУ Семен Кривонос не прийшов на комітет.

Члени ВККС не змогли обрати голову Комісії – відбудуться нові вибори

За підсумками двох турів Руслан Сидорович та Андрій Пасічник не змогли отримати більшості голосів членів ВККС.

Члени ВККС з першої спроби не змогли обрати голову Комісії: що відомо

Руслан Сидорович та Андрій Пасічник поки що не змогли отримати більшість голосів членів ВККС.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Чопко
    Юрій Чопко
    суддя Господарського суду Тернопільської області
  • Віктор Школяров
    Віктор Школяров
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Сергій Гирич
    Сергій Гирич
    голова Личаківського районного суду м. Львова