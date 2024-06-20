У Запоріжжі розпочалось будівництво першої підземної школи

Підземна школа вміщатиме 500 школярів, - зазначив глава ОВА Іван Федоров.

Фото: Запорізька ОВА

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У Запоріжжі почали будувати першу підземну школу в області. Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров.

Підземна школа при "Січовому колегіумі" розрахована на тисячу людей. Навчання відбуватиметься у дві зміни.

Планують, що підземна школа відкриє двері для учнів уже цього навчального року.

Побудоване укриття вміщатиме 500 школярів, що за навчання в дві зміни допоможе здобувати освіту тисячі дітей.

Під час будівництва планують забезпечити не тільки безпеку конструкції, а й інтерактивність та "дизайн, що надихатиме". За словами Івана Федорова, це сприятиме бажанню школярів охоче відвідувати навчальний заклад.

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