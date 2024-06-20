На пост генсека НАТО залишився один кандидат – Марк Рютте

Президент Румунії Клаус Йоханніс повідомив союзникам НАТО про зняття своєї кандидатури на посаду генерального секретаря Альянсу. Про це повідомили на офіційному сайті президента Румунії.
У четвер, 20 червня, під час засідання Вищої ради оборони Румунії Йоханніс попросив членів висловити свою думку щодо кандидатури Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО.
«Вони висловилися за підтримку Румунією кандидатури прем'єр-міністра Нідерландів», - сказано в повідомленні.
Таким чином, Румунія стала останньою державою, яка зняла свої заперечення щодо кандидатури Рютте на посаду генсека НАТО.
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