На пост генсека НАТО залишився один кандидат – Марк Рютте

Клаус Йоханніс зняв свою кандидатуру на посаду генерального секретаря НАТО.

Президент Румунії Клаус Йоханніс повідомив союзникам НАТО про зняття своєї кандидатури на посаду генерального секретаря Альянсу. Про це повідомили на офіційному сайті президента Румунії.

У четвер, 20 червня, під час засідання Вищої ради оборони Румунії Йоханніс попросив членів висловити свою думку щодо кандидатури Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО.

«Вони висловилися за підтримку Румунією кандидатури прем'єр-міністра Нідерландів», - сказано в повідомленні.

Таким чином, Румунія стала останньою державою, яка зняла свої заперечення щодо кандидатури Рютте на посаду генсека НАТО.

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