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На пост генсека НАТО залишився один кандидат – Марк Рютте

16:04, 20 червня 2024
Клаус Йоханніс зняв свою кандидатуру на посаду генерального секретаря НАТО.
На пост генсека НАТО залишився один кандидат – Марк Рютте
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Президент Румунії Клаус Йоханніс повідомив союзникам НАТО про зняття своєї кандидатури на посаду генерального секретаря Альянсу. Про це повідомили на офіційному сайті президента Румунії.

У четвер, 20 червня, під час засідання Вищої ради оборони Румунії Йоханніс попросив членів висловити свою думку щодо кандидатури Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО.

«Вони висловилися за підтримку Румунією кандидатури прем'єр-міністра Нідерландів», - сказано в повідомленні.

Таким чином, Румунія стала останньою державою, яка зняла свої заперечення щодо кандидатури Рютте на посаду генсека НАТО.

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