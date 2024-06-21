Украина вводит ограничения на въезд граждан Израиля в ответ на действия Израиля, — посол Евгений Корнийчук

Евгений Корнийчук отметил, что Украина остается открытой для диалога с Израилем «для обсуждения и переговоров этих изменений в политику путешествий в пользу обеих стран».

Фото: ukrinform.com

Посол Украины Евгений Корнийчук сообщил, что Украина вынуждена ввести ограничения на въезд для граждан Израиля, в том числе паломников, в ответ на изменение правил въезда в Израиль граждан Украины, передает пресс-служба Посольства Украины в Израиле.

«С 1 июля граждане стран безвизового режима с Израилем, включая Украину, должны подать документы на получение разрешения ETA-IL на пребывание до 90 дней. Это требование фактически нивелирует безвизовый режим. В ответ Украина введет аналогичные требования предварительного утверждения для граждан Израиля, в том числе паломников», – говорится в заявлении.

Посол отметил, что сейчас Украина рассматривает специфику этих электронных виз.

«Эта взаимная акция повлияет на тысячи религиозных паломников, ежегодно посещающих Умань», – заявил он.

Также Корнийчук подчеркнул, что Украина остается открытой для диалога с Израилем «для обсуждения и переговоров этих изменений в политику путешествий в пользу обеих стран».

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