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Въезд украинцев в Израиль будет происходить по новым правилам: что изменится и когда

19:50, 30 мая 2024
С 1 июля для украинцев въезд в Израиль будет проходить по новым правилам.
Въезд украинцев в Израиль будет происходить по новым правилам: что изменится и когда
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В Израиле вводится обновленный порядок въезда иностранцев в страну через сервис ETA-IL для граждан государств, имеющих безвизовый режим с Израилем (в т.ч. Украины).

Как сообщило Посольство Украины в Израиле, с 1 июня проект начинает использоваться в тестовом режиме для граждан США и Германии. С 1 июля соответствующие правила будут введены для Украины и других стран.

С августа применение платформы будет обязательным для использования в преддверии приезда в Израиль всеми гражданами других стран. Израиль и Украина договорились временно не применять израильской стороной административного сбора для граждан Украины за использование данного сервиса до 2025 года. Об этом сообщил по результатам встречи с руководителем Управления народонаселения и иммиграции Государства Израиль, Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

Как сообщает посольство, согласно данным Управления народонаселения и иммиграции Израиля, с августа 2024 граждане стран, с которыми действует безвизовый режим Израиля, должны оформить специальные заявки. В этот перечень входит и Украина. Заявки формируются через систему ETA-IL – Electronic Travel Authorization – для въезда в Израиль на срок до 90 дней. Это может быть туристическая или бизнес-цель.

Заявку можно подать в преддверии поездки в Израиль через официальный онлайн ресурс ETA-IL.

В Израиле рекомендуют подавать соответствующую заявку минимум за 72 часа до пересечения границы, бронирования билетов и места жительства или других расходов путешествующего.

«Полученное гражданином разрешение (ETA-IL) на поездку будет действительным для многократной поездки в течение двух лет с даты авторизации или до истечения срока действия паспорта в зависимости от того, что наступит раньше. Если путешественник уже получил разрешение (ETA-IL) на поездку, ему больше не нужно повторно подавать заявку на въезд в Израиль в течение срока действия ETA-IL (т.е. до двух лет). Срок рассмотрения заявки компетентным органом Израиля от 24 до 72 часов», – уточняет посольство.

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