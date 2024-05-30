В'їзд українців до Ізраїлю відбуватиметься за новими правилами: що зміниться і коли

З 1 липня для українців в'їзд до Ізраїлю відбуватиметься за новими правилами.

В Ізраїлі запроваджують оновлений порядок вʼїзду іноземців до країни через сервіс ETA-IL для громадян держав, які мають безвізовий режим з Ізраїлем (у т.ч. України).

Як повідомило Посольство України в Ізраїлі, з 1 червня проект починає використовуватися у тестовому режимі для громадян Сполучених Штатів Америки і Німеччини. З 1 липня відповідні правила запроваджуються для України та інших країн.

З серпня застосування платформи буде обов'язковим для використання напередодні приїзду до Ізраїлю всіма громадянами інших країн. Ізраїль та Україна домовились тимчасово не застосовувати ізраїльською стороною адміністративного збору для громадян України за використання згаданого сервісу до 2025 року. Про це повідомив за результатами зустрічі з керівником Управління народонаселення та імміграції Держави Ізраїль, Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

У посольстві також повідомили, що згідно з опублікованими даними Управління народонаселення та імміграції Ізраїлю, з серпня 2024 року громадяни країн, з якими діє безвізовий режим з Ізраїлем, мають оформити напередодні заявки. До переліку таких країн входить і Україна. Ці заявки формуються через систему ETA-IL – Electronic Travel Authorization – для в'їзду до Ізраїлю на термін до 90 днів. Це може бути туристична або бізнес-мета.

Заявку можна подати напередодні поїздки в Ізраїль через офіційний онлайн ресурс ETA-IL.

В Ізраїлі рекомендують подавати відповідну заявку мінімум за 72 години до перетину кордону, бронювання квитків і місця проживання або інших витрат подорожуючого.

«Отриманий громадянином дозвіл (ETA-IL) на поїздку буде дійсним для багаторазової поїздки протягом двох років з дати авторизації або до закінчення терміну дії паспорта, залежно від того, що настане раніше. Якщо подорожуючий вже отримав дозвіл (ETA-IL) на подорож, йому більше не потрібно повторно подавати заявку на в’їзд до Ізраїлю протягом терміну дії ETA-IL (тобто до двох років). Термін розгляду заявки компетентним органом Ізраїлю від 24 до 72 годин», – додає посольство.

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