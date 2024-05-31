Парламент розгляне законопроект Володимира Зеленського про запровадження нової дипломатичної посади Спеціального представника України

Спецпредставник для виконання окремих завдань у зовнішньополітичній сфері буде призначатися на посаду та звільнятися Президентом за поданням Міністра закордонних справ.

Джерело фото: president.gov.ua

Для виконання окремих завдань у зовнішньополітичній сфері можуть запровадити нову високу посаду – Спеціального представника України. Це передбачено законопроектом 10370 про внесення змін до Закону «Про дипломатичну службу» щодо вдосконалення проходження дипломатичної служби, який Верховна Рада незабаром може ухвалити в першому читанні.

Даний законопроект вніс до парламенту 22 грудня 2023 року Президент Володимир Зеленський. Профільний Комітет Верховної Ради за підписом народного депутата Олександра Мережка рекомендував законопроект до прийняття.

Посада Спеціального представника України буде віднесена до дипломатичних категорії «Б», як, наприклад, посада Генерального консула України.

Спецпредставник буде призначатися на посаду та звільнятися Президентом України за поданням Міністра закордонних справ України.

Також, як раніше писала «Судово-юридична газета», даним законопроектом пропонується змінити вимоги для присвоєння рангу Надзвичайного і Повноважного Посла. А саме, його зможуть присвоювати лише за умови стажу дипломатичної служби не менше 10 років. Як відомо, наразі дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла присвоюється дипломатичним службовцям Президентом України за поданням Міністра закордонних справ.

У законопроекті пропонується встановити для цього додаткову умову.

Також розширюється коло підстав, за яких припиняється дипломатична служба припиняється.

А саме дипломата звільнять у разі:

відмови без поважних причин посадової особи дипломатичної служби від третьої протягом 12 місяців пропозиції про участь у ротації;

непроходження стажування у визначений законодавством строк посадовою особою дипломатичної служби, яка отримала пропозицію про участь у ротації, та/або отримання негативної оцінки за результатами стажування

неприбуття без поважних причин посадовою особою дипломатичної служби в установлений строк після завершення довготермінового відрядження до служби управління персоналом МЗС України для вирішення питання подальшого проходження дипломатичної служби

оформлення посадовою особою дипломатичної служби під час перебування у довготерміновому відрядженні документів, що посвідчують право на проживання в іноземній державі, інших, ніж ті, що оформлюються працівникам дипломатичної служби для направлення та перебування в довготерміновому відрядженні.

Наразі законопроект не передбачає зворотної сили для вже призначених дипломатів.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», ухвалений наприкінці квітня 2024 року Конгресом США закон про надання військової допомоги Україні на 60 млрд доларів США передбачає умову про укладення між Президентом США та українським Кабміном угоди, де будуть встановлені механізми повернення частини економічної допомоги. Втім, Україна ще не отримала від США економічну допомогу 7,8 млрд доларів і отримає її за певних умов. За даними Мінфіну України, в 2024 році жодна економічна допомога від США для підтримки бюджету України не надходила.

Автор: Наталя Мамченко

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