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Україна ще не отримала від США економічну допомогу 7,8 млрд доларів і отримає її за певних умов – проект Угоди

14:36, 30 травня 2024
Умови надання коштів для фінансування бюджету України за рахунок допомоги США будуть визначені окремими домовленостями – Кабмін затвердив проект Угоди з Урядом США.
Україна ще не отримала від США економічну допомогу 7,8 млрд доларів і отримає її за певних умов – проект Угоди
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Для отримання коштів від США, які Україна зможе використати для підтримки свого бюджету, будуть окремі умови, які визначать певними додатковими домовленостями. Це випливає із тексту проекту Угоди між Урядом України та Урядом США щодо повернення Україною Сполученим Штатам економічної допомоги, який Кабмін схвалив 30 травня.

Отже, проект цієї Угоди передбачає, що «за наявності коштів США мають намір надати до 7,899 млрд доларів США з асигнувань на Фонд економічної підтримки (ESF) та до 1,575 млрд доларів США з фондів «Допомога Європі, Азії та Центральній Азії» (AEECA), передбачених у Законі USSAA для економічної допомоги на користь України.

Умови фінансування будуть визначені окремими домовленостями».

Жодних термінів, у які США мають передати Україні ці кошти, у проекті Угоди не вказано.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що українському уряду можуть озвучити новий план реформ для отримання коштів від США. Так, спецпредставник США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер, призначена Президентом США Джо Байденом, 28 травня назвала пріоритети США щодо фінансової підтримки України на зустрічі Ради з міжнародних відносин. Зробила вона це напередодні Конференції з відновлення України, яка відбудеться у Берліні 11-12 червня. За її словами, йдеться про боротьбу з корупцією, судову систему, захищену від зовнішнього втручання, пресу, вільну від політичного впливу чи тиску, цифрову митницю та цифрові системи збору податків, незалежних, наділених повноваженнями, належним чином забезпечених антикорупційних слідчих, прокурорів та суддів (НАБУ, САП і ВАКС).

Зауважимо, що інший пункт проекту Угоди визначає, що ця Угода не впливає на будь-які зобов’язання і не створює їх за міжнародним чи національним правом, а також «не передбачає прийняття на себе відповідальності з боку США або Уряду України».

Сума допомоги буде фіксованою на момент виділення коштів і не передбачає нарахування відсотків або коригування з урахуванням інфляції.

Повернення коштів Україною передбачене через 40 років після 30 вересня 2025 року, тобто, до 30 вересня 2065 року.

Президент США може анулювати після 1 січня 2026 року цю заборгованість. 

Допомогу від США включать до загального фонду Держбюджету відповідно до п. 57-2 ч. 2 ст. 29 Бюджетного кодексу України.

Як відомо, ухвалений наприкінці квітня 2024 року Конгресом США закон про надання військової допомоги Україні на 60 млрд доларів США передбачає умову про укладення між Президентом США та українським Кабміном угоди, де будуть встановлені механізми повернення частини економічної допомоги.

Автор: Наталя Мамченко 

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