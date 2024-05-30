Люксембург виділив 5 млн євро в «Артилерійську коаліцію» для України

Люксембург також планує придбати сухопутнітехніки Scorpion: Griffon, Jaguar, Serval.

Джерело фото: Х / Direction de la défense

Люксембург виділив 5 мільйонів євро для фінансування можливостей Caesar для України у рамках коаліції «Артилерія» під керівництвом Франції з США, учасником якої є саме герцогство.

За даними Міноборони Люксембургу, отриманими після зустрічі міністрів оборони Люксембургу та Франції Юріко Бакес і Себастьяна Лекорню в Парижі, угода про надання фінансової допомоги була офіційно оголошена на офіційній сторінці міністерства оборони Люксембургу.

«Фокус на поглибленні оборонного співробітництва, посиленні Люксембурга французькими бойовими машинами та продовження підтримки України, включаючи внесок у розмірі 5 млн євро до коаліції «Артилерія», - йдеться у повідомленні.

Обидва міністри також підтвердили наміри посилювати допомогу Україні в майбутньому.

Крім того, Люксембург планує розвивати власні військові потужності, придбавши у Франції такі бойові та допоміжні машини, як Jaguar, Griffon та Serval.

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