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Люксембург выделил 5 млн евро в «Артиллерийскую коалицию» для Украины

17:31, 30 мая 2024
Люксембург также планирует приобрести сухопутные техники Scorpion: Griffon, Jaguar, Serval.
Люксембург выделил 5 млн евро в «Артиллерийскую коалицию» для Украины
Источник фото: Х / Direction de la défense
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Люксембург выделил 5 миллионов евро для финансирования возможностей Caesar для Украины в рамках коалиции «Артиллерия» под руководством Франции с США, участником которой является само герцогство.

По данным Минобороны Люксембурга, полученным после встречи министров обороны Люксембурга и Франции Юрико Бакес и Себастьяна Лекорню в Париже, соглашение о предоставлении финансовой помощи было официально объявлено на официальной странице министерства обороны Люксембурга.

«Фокус на углублении оборонного сотрудничества, усилении Люксембурга французскими боевыми машинами и продолжение поддержки Украины, включая вклад в размере 5 млн евро в коалицию „Артиллерия“, - говорится в сообщении.

Оба министра также подтвердили намерения усиливать помощь Украине в будущем.

Кроме того, Люксембург планирует развивать собственные военные мощности, приобретя у Франции такие боевые и вспомогательные машины, как Jaguar, Griffon и Serval.

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