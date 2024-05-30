ВСП внесет Зеленскому представление о назначении 12 судей в местные суды

В четверг, 30 мая, Высший совет правосудия сообщил, что принял решение о внесении представлений Президенту Украины о назначении 12 судей на должности в местные суды, а именно:
Кипчарского Александра Николаевича – на должность судьи Золочевского районного суда Львовской области;
Капыш Виктории Николаевны – на должность судьи Компанеевского районного суда Кировоградской области;
Ковалевой Виктории Михайловны – на должность судьи Оболонского районного суда города Киева;
Цирфы Константина Анатольевича – на должность судьи Киевского районного суда города Одессы;
Полищука Руслана Николаевича – на должность судьи Попельнянского районного суда Житомирской области;
Лысенко Елены Александровны – на должность судьи Фрунзенского районного суда города Харькова;
Мельник Ирины Алексеевны – на должность судьи Жовтневого районного суда города Мариуполя Донецкой области;
Петренко Светланы Юрьевны – на должность судьи Александрийского горрайонного суда Кировоградской области;
Пилипюк Лилии Николаевны – на должность судьи Королевского районного суда города Житомира;
Мостецкой Анны Андреевны – на должность судьи Тернопольского горрайонного суда Тернопольской области;
Гарбарук Ирины Николаевны – должность судьи Ружинского районного суда Житомирской области;
Желяскова Олега Александровича – на должность судьи Ананьевского райсуда Одесской области.
В ходе предварительного рассмотрения рекомендаций Высшей квалификационной комиссии судей Украины не выявлены сведения, которые не были предметом рассмотрения ВККСУ и которым Комиссия не дала надлежащей оценки в рамках процедуры квалификационного оценивания в отношении кандидатов, свидетельствующих о несоответствии кандидатов критерию доброчестности или профессиональной этики.
По результатам рассмотрения рекомендаций Комиссии Высшим советом правосудия не установлены обстоятельства, которые в соответствии с законом могли бы быть основанием для отказа во внесении Президенту Украины представлений о назначении судей.
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