ВСП внесет Зеленскому представление о назначении 12 судей в местные суды

Высшим советом правосудия не установлены обстоятельства, которые в соответствии с законом могли быть основанием для отказа во внесении Президенту представлений о назначении судей.

В четверг, 30 мая, Высший совет правосудия сообщил, что принял решение о внесении представлений Президенту Украины о назначении 12 судей на должности в местные суды, а именно:

Кипчарского Александра Николаевича – на должность судьи Золочевского районного суда Львовской области;

Капыш Виктории Николаевны – на должность судьи Компанеевского районного суда Кировоградской области;

Ковалевой Виктории Михайловны – на должность судьи Оболонского районного суда города Киева;

Цирфы Константина Анатольевича – на должность судьи Киевского районного суда города Одессы;

Полищука Руслана Николаевича – на должность судьи Попельнянского районного суда Житомирской области;

Лысенко Елены Александровны – на должность судьи Фрунзенского районного суда города Харькова;

Мельник Ирины Алексеевны – на должность судьи Жовтневого районного суда города Мариуполя Донецкой области;

Петренко Светланы Юрьевны – на должность судьи Александрийского горрайонного суда Кировоградской области;

Пилипюк Лилии Николаевны – на должность судьи Королевского районного суда города Житомира;

Мостецкой Анны Андреевны – на должность судьи Тернопольского горрайонного суда Тернопольской области;

Гарбарук Ирины Николаевны – должность судьи Ружинского районного суда Житомирской области;

Желяскова Олега Александровича – на должность судьи Ананьевского райсуда Одесской области.

В ходе предварительного рассмотрения рекомендаций Высшей квалификационной комиссии судей Украины не выявлены сведения, которые не были предметом рассмотрения ВККСУ и которым Комиссия не дала надлежащей оценки в рамках процедуры квалификационного оценивания в отношении кандидатов, свидетельствующих о несоответствии кандидатов критерию доброчестности или профессиональной этики.

По результатам рассмотрения рекомендаций Комиссии Высшим советом правосудия не установлены обстоятельства, которые в соответствии с законом могли бы быть основанием для отказа во внесении Президенту Украины представлений о назначении судей.

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