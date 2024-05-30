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ВРП внесе Зеленському подання про призначення 12 суддів до місцевих судів

15:08, 30 травня 2024
Вищою радою правосуддя не встановлено обставин, які відповідно до закону могли б бути підставою для відмови у внесенні Президентові подань про призначення суддів.
ВРП внесе Зеленському подання про призначення 12 суддів до місцевих судів
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У четвер, 30 травня, Вища рада правосуддя повідомила, що ухвалила рішення про внесення подань Президентові України про призначення 12 суддів на посади до місцевих судів, а саме:

Кіпчарського Олександра Миколайовича – на посаду судді Золочівського районного суду Львівської області;

Капиш Вікторії Миколаївни – на посаду судді Компаніївського районного суду Кіровоградської області;

Ковальової Вікторії Михайлівни – на посаду судді Оболонського районного суду міста Києва;

Цирфи Костянтина Анатолійовича – на посаду судді Київського районного суду міста Одеси;

Поліщука Руслана Миколайовича – на посаду судді Попільнянського районного суду Житомирської області;

Лисенко Олени Олександрівни – на посаду судді Фрунзенського районного суду міста Харкова;

Мельник Ірини Олексіївни – на посаду судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області;

Петренко Світлани Юріївни – на посаду судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області;

Пилипюк Лілії Миколаївни – на посаду судді Корольовського районного суду міста Житомира;

Мостецької Анни Андріївни – на посаду судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області;

Гарбарук Ірини Миколаївни – на посаду судді Ружинського районного суду Житомирської області;

Желяскова Олега Олександровича – на посаду судді Ананьївського районного суду Одеської області.

Під час попереднього розгляду рекомендацій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не виявлено відомостей, які не були предметом розгляду ВККСУ та яким Комісія не дала належної оцінки у межах процедури кваліфікаційного оцінювання стосовно кандидатів, що свідчили б про невідповідність кандидатів критерію доброчесності чи професійної етики.

За результатами розгляду рекомендацій Комісії Вищою радою правосуддя не встановлено обставин, які відповідно до закону могли б бути підставою для відмови у внесенні Президентові України подань про призначення суддів.

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