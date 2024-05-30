У Києві збільшують інтервали між поїздами метро через брак кадрів

Інтервали між поїздами збільшать орієнтовно на одну хвилину в «міжпік» та на 45 секунд у «пікові» години.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

У Київському метрополітені збільшать інтервали руху між поїздами орієнтовно на одну хвилину в «міжпік» та на 45 секунд у «пікові» години.

Це пов'язано із тим, що метрополітену бракує кадрів. Зокрема, машиністів електропоїздів – 83 вакансії, електромеханіків – 48, токарів і слюсарів за відповідними напрямами – 161.

«Причиною збільшення кількості вакансій є частково вимушена міграція, специфіка професій і мобілізаційна робота у зв’язку з воєнним станом. Зокрема, близько 7% метрополітенівців нині перебувають у лавах ЗСУ, і їхня кількість постійно збільшується», - пояснюють у метрополітені.

Там уточнили, що «Київський метрополітен» постійно проводить посилену кадрову роботу із залучення фахівців. Зокрема, співпрацює із закладами профільної освіти та міським центром зайнятості. Але метрополітен є вузькопрофільним підприємством, і підготовка та адаптація деяких професій потребує довготривалого спеціального навчання. Так, машиніст електропоїзда, до моменту його самостійної роботи на лінії, навчається більше 12 місяців.

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