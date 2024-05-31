Українці через Дію продали вже 100 000 транспортних засобів — МВС

Через Дію можна переоформити легкові автомобілі, мотоцикли та мопеди.

Міністерство внутрішніх справ повідомило, що послуга з перереєстрації авто у Дії, яка була запущена пів року тому, наразі є однією із найбільш популярних сервісних послуг.

У відомстві зазначили, що вже 100 000 транспортних засобів продано через Дію.

Послуга продажу авто через Дію доступна лише фізичним особам і підходить для першого продажу транспортних засобів у поточному році.

Перереєструвати транспортний засіб можна також і в сервісних центрах МВС. Зазвичай, ця офлайн процедура займає 30-40 хвилин.

При цьому, вартість послуги перереєстрації транспортного засобу у Дії та в сервісних центрах однакова: 1105 гривень разом з бланком свідоцтва та номерним знаком.

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